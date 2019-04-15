Arkas finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

İlk maçı da İstanbul'da 3-0 kazanan Arkas Spor, seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Cihat Küçükboyacı
Arkas Spor: Matic, Radke, Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Lagumdzija (Burak Mert, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)
Galatasaray: Selçuk Keskin, Antonov, Venno, Duff, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Melih Sıratça, Gergye, Muzaffer Yönet)
Setler: 25-20, 25-23, 29-31, 25-27, 15-8
Süre: 146 dakika (27, 30, 38, 34,17)
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