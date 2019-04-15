Kritik maçta kazanan Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Akhisarspor'u konuk etti. Ev sahibi takım 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Erzurumspor'un golleri 73. dakikada İbrahim Akdağ ve 77. dakikada Gilles Sunu'dan geldi. Akhisarspor'un karşılaşmadaki tek golünü 60. dakikada Elvis Manu kaydetti.
Bu sonuçla 5 maç sonra kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 25'e yükseltti. Akhisarspor ise 24 puanda kaldı.
İlk yarının önemli anları
4. dakikada konuk takım hızlı hücumla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalesine geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Sehic topu çıkardı.
21. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
26. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Eduok, ceza sahası önünde oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
31. dakikada Bokila'nın pasında topla buluşan Aykut'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Eduok'un kullandığı kornerde Sunu'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarının önemli anları
48. dakikada orta sahada topu alan Manu, ceza sahasının önünde iki kişiyi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Sehic gole izin vermedi.
56. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Eduok'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Lukac topu ayaklarıyla çıkardı.
GOL 60. dakikada Akhisarspor öne geçti. Soldan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında, Manu arka direkte topu ağlara gönderdi: 0-1.
GOL 73. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta soldan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu İbrahim Akdağ filelerle buluşturdu: 1-1.
GOL 77. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Sunu meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.
82. dakikada orta sahada topu kazanan Barbosa'nın uzaktan çektiği şutta kaleci Sehic meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Leo, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Sunu, Obertan, Eduok (Dk. 90 Scuk), Opseth (Dk. 60 Emrah Başsan)
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Serginho, Rotman, Güray Vural (Dk. 70 Barbosa), Aykut Çeviker (Dk. 82 Bilal Kısa), Manu, Bokila (Dk. 82 Cikalleshi)
Sarı kart: Dk. 17 Zeki Yavru, Dk. 67 Serginho (Akhisarspor), Dk. 63 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Goller: Dk. 60 Manu (Akhisarspor), Dk. 73 İbrahim Akdağ, Dk. 77 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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