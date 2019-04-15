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Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı
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ÜMRANİYESPOR 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Ümraniyespor 4 maç sonra kazandı

Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu'yu 2-1 yenerek 4 maç sonra galibiyete merhaba dedi.

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, İzmir temsilcisi Altınordu'ya konuk oldu. Ümraniyespor 1-0 geriye düştüğü maçta Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Ümraniyespor'un golleri 67. dakikada Vasilogiannis ve 84. dakikada Kerim Alıcı (Kendi kalesine) kaydetti. Altınordu'nun karşılaşmadaki tek golü 56. dakikada Anıl Koç'tan geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 49'a yükseltti. Altınordu ise 45 puanda kaldı.

Altınordu'da karşılaşmanın 75. dakikasında Hasan Hatipoğlu kırmızı kart gördü.

Stat: Bornova

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert (Dk. 68 Okan Derici), Enes Kubat (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Alican Özfesli (Dk. 77 Mehmet Enes Sığırcı), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 84 Leandrinho), Emircan Altıntaş, Serkan Göksu (Dk. 86 Muhammed Gönülaçar), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek (Dk. 90+3 Bahadır Taşdelen)

Goller: Dk. 56 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 67 Vasilogiannis, Dk. 84 Kerim Alıcı (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 69 Mehmet Murat Uçar (Altınordu), Dk. 87 Emircan Altıntaş, Dk. 90+1 Leandrinho, Dk. 90+2 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)  

 
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