Hikmet Karaman: "Beklenmedik bir sonuç oldu"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettikleri MKE Ankaragücü'ne karşı aldıkları 2-0'lık yenilginin kendileri için beklenmedik bir sonuç olduğunu, bu maçtaki puan kaybını Galatasaray karşısında telafi etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da teknik direktör Hikmen Karaman, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Karaman, sahalarında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri karşılaşmada kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini ve çok fazla bireysel hata yaptıklarını belirtti.

Yedikleri her iki golde de basit hatalar yaptıklarını ifade eden Karaman, "Bazen vasat oynayabilirsiniz ama maçı berabere bitirmek zorundasınız. Çünkü bunu yapabilecek tecrübeli oyuncularımız var. Tiago Lopes ve Atila Turan'ın olmadığı bir karşılaşmada Şamil Çinaz'ın da sakatlanarak oyundan çıkması, hamle açısından bizi zor duruma düşürmüş olabilir ama bütün bunlara rağmen maçı berabere bitirebilmeliydik." diye konuştu.

Son maçta yaşadıkları puan kaybını bir an önce telefi etmek zorunda olduklarını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"İyi bir hava yakaladığımız Demir Grup Sivasspor maçından sonra bu skor bize yakışmadı. Bu maçta 3 puan alsaydık, bir anda lig 5'incisi olacaktık. Farklı bir konumda olacaktık. Takım olarak bu iç saha mağlubiyetini bir deplasman maçında telafi etmeliyiz. Son karşılaşmadaki oyunumuzu affettirmek için ilk deplasman maçımızda Galatasaray'a karşı en iyi performansı sergilemek zorundayız. Onlar da şampiyonluğa gidiyor. Diğer takımları da ilgilendiren bir müsabaka oynayacağız. Dün buradan 1 puan ya da 3 puan alsaydık, alt bölgeyle ilişkimizi kesecektik ama şu an matematiksel olarak her şey devam ediyor."

Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.