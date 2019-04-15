Adana'da 4 gollü maç

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk etti. Adana Demir karşılaşmada 2-0 öne geçse de Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Adana Demirspor'un gollerini 13. dakikada Mickael Pote (Penaltı) ve 18. dakikada Berk Yıldız kaydetti. Altay'ın golleri ise 46. dakikada Leandro Kappel ve 57. dakikada Gençer Cansev'den geldi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Adana Demirspor'da Traore kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor 48, üst üste 3. beraberliğini alan Altay ise 40 puana yükseldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Mitrovic, Semih Güler, Legear (Dk. 63 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Erdal Öztürk, Berk Yıldız, Traore, Pote (Dk. 88 Kage), Gladkyy (Dk. 61 Vedat Bora)

Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Ulaş Zengin, Mustafa Murat Uslu, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 İbrahim Akın), Tatos (Dk. 89 Merter Yüce), Tavares, Putsila, Kappel (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao

Goller: Dk. 13 Pote (Penaltıdan), Dk. 18 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 46 Kappel, Dk. 57 Gençer Cansev (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 86 Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Erdal Öztürk, Dk. 71 Süleyman Koç, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Adana Demirspor), Dk. 63 Paixao, Dk. 71 Gençer Cansev, Dk. 84 Putsila (Altay)