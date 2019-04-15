Tekvandoculardan 12'de 12

İspanya Açık'ta tatamiye çıkan 12 milli tekvandocu da madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Castellon de la Plana kentinde düzenlenen organizasyonda 28 ülkeden 296 sporcu mücadele etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na 10 puan veren turnuvaya 12 milli sporcu katıldı. Milli tekvandocular İrem Yaman ve Nafia Kuş, rahatsızlıkları nedeniyle organizasyonda yer almadı.

İspanya'da tatamiye çıkan 12 milli sporcu da madalya elde etti. Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye, turnuvayı 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Millliler, böylece Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir sınav verdi.

Turnuvada kadınlarda 46 kiloda Filiz Ögel, 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, 73 kiloda Sude Bulut, erkeklerde ise 58 kiloda Deniz Dağdelen ve 63 kiloda Ferhat Can Kavurat altın madalya kazandı.

Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalyanın sahibi olurken, 58 kiloda Kemal Külük, 68 kiloda Hakan Reçber ve 74 kiloda Barış Dağ bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçla turnuvada kadınlar sıralamasında zirveye çıkarken, erkekler ve genel sıralamada ikinci oldu.

Başkan Şahin'den kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İspanya Açık'ta 7'si altın 12 madalya kazanan milli takım kafilesini kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Mayıs ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son önemli turnuvamıza katıldık. 12 sporcumuz tatamiye çıktı ve hepsi madalya kazandı. Madalya kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Dünya Şampiyonası için önümüzde 1 aylık bir süreç var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi ve ülkemizi mayıs ayında İngiltere'de en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.