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UEFA'dan dev maç için Cüneyt Çakır'a görev
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UEFA'DAN DEV MAÇ İÇİN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV

UEFA'dan dev maç için Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Manchester City ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Çarşamba günü Manchester şehrinde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonundan Artur Soares Dias olacak.

 
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