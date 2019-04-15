Futbolseverler Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gole hasret

Son olarak Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, gol bakımından istedikleri performansı yakalayamadı.
İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 10 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı.
Rekabette son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı.
Söz konusu süreçteki 10 resmi müsabakanın 9'unda 2'den fazla gol atılmazken, futbolseverler en çok 0-0 ve 1-0'lık skorları gördü.
Son 4 maç berabere
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 4 resmi müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Son yıllarda birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanan iki ekibin bu sezonki maçları gollü beraberliklerle geçti.
Sezonun ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakipler sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşma, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son 10 resmi müsabakada 2'den fazla gol atılan tek maç olarak öne çıktı.
Rakiplerin bu sezonki ikinci maçı ise Ülker Stadı'nda 1-1'lik sonuçla noktalandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşma da berabere biterken, futbolseverler bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı.
Son 10 maçta 6 beraberlik
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı beraberlikle tamamlandı. Taraflardan Fenerbahçe söz konusu süreçte 3 galibiyet alırken, Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.
En kısır skorlar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçın 6'sında 1'den fazla gol sesi çıkmadı. Bahsi geçen müsabakalarda 3'er kez 0-0 ve 1-0'lık skor alındı.
Fenerbahçe, bu süreçte rakibini bir kere sahasında bir kere de deplasmanda olmak üzere 2 kez aynı skorla mağlup etti.
Galatasaray ise söz konusu süredeki tek 1-0'lık galibiyetini sahasında aldı.
Tarihi derbideki kalan 4 maçta ise 2 kez 1-1'lik sonuçlar oluşurken, 1 kez 2-0, 1 kez de 2-2'lik sonuç yaşandı.
Son 5 sezondaki derbi karnesi
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Skor (FB-GS)
|Goller
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Henry Onyekuru / Eljif Elmas
|02.11.2018
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2-2
|Ryan Donk, Martin Linnes / Mathieu Valbuena, Jailson
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|-
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|-
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1-0
|Josef de Souza
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2-0
|Van Persie (2)
|26.05.2016
|Antalya
|Türkiye Kupası
|0-1
|Lukas Podolski
|13.04.2016
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|-
|25.10.2015
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Diego / Olcan Adın
|08.03.2015
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|Dirk Kuyt
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