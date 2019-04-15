Beraberliğe abone

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan son 4 derbi de berabere sona erdi. Geçen sezon iki maçta da 0-0 berabere kalan taraflar, bu sezon da eşitliği bozamadı.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitmişti.
Eljif Elmas'tan 7 ay sonra gol
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Maçın 71. dakikasında durumu 1-1'e getiren golü atan Elmas, bu sezon rakip fileleri 2. kez havalandırdı.
Bu maçtan önce son golünü 16 Eylül 2018'de kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, derbide takımına 1 puan kazandırdı.
44 bin 612 taraftar izledi
Fenerbahçe-Galatasaray maçını 44 bin 612 taraftar izledi.
Yayıncı kuruluşun paylaştığı bilgiye göre, derbiyi 44 bin 612 taraftar Ülker Stadı'ndan takip etti.
Maçtan sonra gerginlik
Karşılaşma bitiminde kısa bir gerginlik yaşandı.
Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.
Soldado cezalı
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Maçın uzatma anlarında sarı kart gören İspanyol santrfor, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Ersun Yanal'la Kadıköy'de yenilgi yok
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi.
Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 24 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.
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