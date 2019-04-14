Galatasaray, Kadıköy’de yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.
Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.