﻿
Galatasaray, Kadıköy’de yine kazanamadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, KADIKÖY’DE YİNE KAZANAMADI

Galatasaray, Kadıköy’de yine kazanamadı

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

285 Okunma

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.

Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
Onyekuru, Kayseri maçında yok
Volkan Demirel 13 yıl sonra yedek
Terim, Donk ve Semih'i tercih etti
Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Fenerbahçe derbi performansına güveniyor
Dev rekabette 389. randevu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿