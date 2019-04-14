Onyekuru, Kayseri maçında yok

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyordu.
Müsabakanın 70. dakikasında Martin Skrtel ile yaşadığı gerginlik sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Nijeryalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçında takımındaki yerini alamayacak.
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