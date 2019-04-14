Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Bayern Münih, Bundesliga’nın 29. haftasında Merkur Spielarena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.
Bavyera ekibi, 15. ve 41. dakikada Kingsley Coman, 55. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Fortuna Düsseldorf’un tek golü 89. dakikada penaltıdan Dodi Lukebakio’dan geldi.
Ev sahibi ekipte karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90 dakika forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan 20. dakikada sarı kart gördü.
Bayern Münih'te ise Alman milli kaleci Manuel Neuer 53. dakikada sakatılığı sebebiyle oyundan alındı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin kalesini Sven Ulreich korudu.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 67’ye çıkararak geçen hafta ele geçirdiği liderliği Borussia Dortmund’un 1 puan önünde sürdürdü.
Fortuna Düsseldorf ise 37 puanla 10. sırada kaldı.
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