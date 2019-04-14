FIBA'dan Özlem Yalman'a önemli görev

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Sopron şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun şampiyonluk maçında Türk hakemin de düdük çalacağı ifade edildi.
Başhakem Özlem Yalman'ın yardımcılıklarını ise Slovenya'dan Boris Krejic ile Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha'nın üstleneceği aktarıldı.
Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da bugün oynanacak oynanacak final maçı, TSİ 21.30'da başlayacak.
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