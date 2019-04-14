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FIBA'dan Özlem Yalman'a önemli görev
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FIBA'DAN ÖZLEM YALMAN'A ÖNEMLİ GÖREV

FIBA'dan Özlem Yalman'a önemli görev

FIBA kokartlı Türk hakem Özlem Yalman, Rus temsilcileri UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk arasında oynanacak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde başhakem olarak görev yapacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Sopron şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun şampiyonluk maçında Türk hakemin de düdük çalacağı ifade edildi.

Başhakem Özlem Yalman'ın yardımcılıklarını ise Slovenya'dan Boris Krejic ile Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha'nın üstleneceği aktarıldı.

Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da bugün oynanacak oynanacak final maçı, TSİ 21.30'da başlayacak.

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