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Curry rekorla başladı
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CURRY REKORLA BAŞLADI

Curry rekorla başladı

Golden State Warriors'ın yıldızı Curry, Los Angeles Clippers'ı 121-104 yenerek 1-0 öne geçtikleri NBA Batı Konferansı ilk tur serisi maçında play-off'ların en fazla üç sayı isabeti kaydeden oyuncusu oldu.

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NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Son şampiyon Warriors'ın Clippers'ı 121-104 yendiği NBA Batı Konferansı ilk tur serisi birinci maçında galibiyette başrol oynayan yıldız basketbolcu Stephen Curry, sergilediği performansla tarihe geçti.

Karşılaşmayı 38 sayı, 15 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Curry, play-off'ların en fazla üç sayı kaydeden basketbolcusu oldu. Mücadelede üç sayı çizgisinin gerisinden 8 kez başarılı olan yıldız oyuncu, 386 isabete ulaşarak bu alanda Ray Allen'ı (385) geride bıraktı.

Warriors'ta Kevin Durant 23, Draymond Green 17, Klay Thompson 12 sayı attı.

Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 26, Lou Williams'ın 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 102-111 (0-1)

Toronto Raptors-Orlando Magic: 101-104 (0-1)

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 121-104 (1-0)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 96-101 (0-1)

 
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