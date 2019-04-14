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ULEB Avrupa Kupası sahibini buluyor
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ULEB AVRUPA KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR

ULEB Avrupa Kupası sahibini buluyor

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası, İspanya ekibi Valencia ile Almanya temsilcisi ALBA Berlin arasında 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçla sahibini bulacak.

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İspanya'nın Valencia kentindeki Fuente de San Luis Salonu'nda oynanacak final serisi üçüncü maçı, TSİ 21.30'da başlayacak. Kupayı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Valencia, serinin ilk maçını evinde 89-75 kazanarak 1-0 öne geçmişti. ALBA Berlin, sahasında uzatmaya giden maçta rakibini 95-92 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirmişti.

Turnuvada 6. kez final oynayan Valencia, 2003, 2010 ve 2014'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

İkinci defa finalde boy gösteren ALBA Berlin ise 2010'daki finalde Valencia'ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

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