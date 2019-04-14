Bisiklet yarışında acı haber

İlçe merkezinden sabah saatlerinde startı verilen "Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı"na İzmir'den bireysel olarak katılan sporculardan 37 yaşındaki İhsan Evren, Bayır Mahallesi girişinde fenalaştı.
Bisikletçileri takip eden 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Evren, özel bir hastaneye kaldırıldı. Evren'in doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen sporcunun kesin ölüm nedeninin Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından tespit edileceği bildirildi.
Bireysel olarak 65 kilometrelik kısa parkur yarışına katılan Evren'in, evli ve bir yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.
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