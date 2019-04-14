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Yarı finalde ilk raunt VakıfBank'ın
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YARI FİNALDE İLK RAUNT VAKIFBANK'IN

Yarı finalde ilk raunt VakıfBank'ın

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Yarı finalin ikinci maçı 17 Nisan Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Rabadzhieva, Damla Çakıroğlu)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan, (Gizem Örge Güner, Melis Gürkaynak, Di Lulio, Ebrar Karakurt, Ayça Aykaç, Buket Gülübay)

Setler: 21-25, 22-25, 25-20, 22-25

Süre: 113 dakika (26, 29, 28, 30)

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