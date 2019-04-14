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Kerem Kamal'dan bronz madalya
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KEREM KAMAL'DAN BRONZ MADALYA

Kerem Kamal'dan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, bronz madalyanın sahibi oldu.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, Rumen Virgil Munteanu'yu 4-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı. 

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