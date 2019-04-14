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Atakan Yüksel Avrupa Şampiyonu
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ATAKAN YÜKSEL AVRUPA ŞAMPİYONU

Atakan Yüksel Avrupa Şampiyonu

67 kilo grekoromen stilde Atakan Yüksel altın madalya kazandı.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo final mücadelesinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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