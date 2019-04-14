A Milliler, Yunanistan'ı ikinci kez yıktı

Milliler, Yunanistan karşısında ilk devreyi 12-9 önde tamamladı. İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 26-23 kazandı.
Gruptaki ilk iki maçında Kuzey Makedonya'ya 31-27, İzlanda'ya da 33-22 mağlup olan Türkiye, üçüncü maçında Yunanistan'ı 26-22 yenmişti.
Türkiye: 26 - Yunanistan: 23
Salon: Porsuk
Hakemler: Mirza Kurtagic, Mattias Wetterwik (İsveç)
Türkiye: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş 1, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 6, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 7, Baran Nalbantoğlu 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Can Çelebi 2, Özgür Sarak 1, Uğur Erceylan
Yunanistan: Tsilimparis (Boukovinas), Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 1, Tziras 12, Tsilis 3, Kandylas 1, Iliopoulos 1, Papadionys 2, Basmalis
İlk yarı: 12-9
İki dakika cezası alanlar: Doruk Pehlivan, Ömer Ozan Arifoğlu, Görkem Biçer, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Papadionys, Basmalis, Mylonas (Yunanistan)
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