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Cengiz Arslan Avrupa ikincisi
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CENGİZ ARSLAN AVRUPA İKİNCİSİ

Cengiz Arslan Avrupa ikincisi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, gümüş madalya kazandı.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, gümüş madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kilo finalinde Rus Abuiazid Mantsigov'a 9-6 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

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