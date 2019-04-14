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Konyaspor'un 3 puan hasreti 10 maça çıktı
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KONYASPOR'UN 3 PUAN HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Konyaspor'un 3 puan hasreti 10 maça çıktı

Atiker Konyaspor, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar son galibiyetini 19'uncu haftada Antalyaspor karşısında aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, haftayı 36 puanla tamamladı.

Son 9 maçında 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, galibiyet hasretini ise 10 maça çıkardı.

Yeşil-beyazlılar ligdeki son galibiyetini ligin 19'uncu haftasında sahasında oynadığı Antalyaspor karşısında 2-0'la aldı.

Konyaspor, Antalyaspor maçının ardından Bursaspor ile 0-0, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 1-1, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0, Beşiktaş'a 3-2, Çaykur Rizespor'a 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Konyaspor, galibiyet hasretinin önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçında bitirmek için sahaya çıkacak.
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