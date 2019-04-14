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Bakan Kasapoğlu milli haltercileri kutladı
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BAKAN KASAPOĞLU MİLLİ HALTERCİLERİ KUTLADI

Bakan Kasapoğlu milli haltercileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli haltercileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kadınlarda Şaziye Erdoğan, erkeklerde de Daniyar İsmayilov'un şamipyonada altın madalya kazandıkları hatırlatıldı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan mili haltercilerimizi tebrik ediyorum. Milli sporcularımız Avrupa sahnesinde art arda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırdı. Milli haltercilerimizin gelecekte de Türk sporunu daha da ileri taşımak için çok çalışarak önemli başarılar elde edeceklerine inancım tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, milli haltercilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

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