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Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 9. oldu
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TOPRAK RAZGATLIOĞLU, HOLLANDA'DA 9. OLDU

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 9. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen dördüncü ayağının ilk yarışını 9. sırada tamamladı.

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Şampiyonada sezonun dördüncü yarışı, Hollanda'nın Assen kentindeki 4,5 kilometre uzunluğundaki pistte gerçekleştirildi.

İlk yarışı Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, Pata Yamaha'dan Hollandalı Michael van der Mark üçüncü sırada tamamladı.

Turkish Puccetti takımının sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise liderin 20,2 saniye gerisinde 9'unculuk elde etti.

Dördüncü ayağın ikinci yarışı, bugün TSİ 15.00'te başlayacak.

 

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