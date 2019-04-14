﻿
Sivasspor 3 maçtır kazanamıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVASSPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sivasspor 3 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

108 Okunma

Ligde en son 25. haftada, 8 Mart'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen Sivasspor, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

- Beşiktaş maçı hazırlıkları salı günü başlayacak

Öte yandan Atiker Konyaspor maçının ardından kırmızı-beyazlı ekibe teknik direktör Hakan Keleş tarafından 2 gün izin verildi.

Sivasspor, 16 Nisan Salı günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Taraftar gruplarından başsağlığı mesajı
Spor camiasından Can Bartu için başsağlığı mesajları
TFF'den Can Bartu için saygı duruşu kararı
Süper Lig'de kritik hafta
Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿