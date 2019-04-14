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Terim, Donk ve Semih'i tercih etti
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TERİM, DONK VE SEMİH'İ TERCİH ETTİ

Terim, Donk ve Semih'i tercih etti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, stoperde Ryan Donk ve Semih Kaya'yı görevlendirdi.

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Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Christian Luyindama ile Süper Lig'de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerlerine Fenerbahçe karşısında savunmanın göbeğinde Donk ve Semih Kaya'yı tercih etti.

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahada yer aldı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Emre Akbaba yedeğe çekilirken, cezası biten Badou Ndiaye bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerine ise Semih Kaya forma giydi.

Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya, Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Nagatomo ve Mitroglou kadroda

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Yuto Nagatomo ve Kostas Mitroglou, derbi maçın 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son maçlarda takımdan ayrı kalan Nagatomo ve Mitroglou, karşılaşmada yedekler arasında bulundu.

Sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların yarı sıra, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik yedek kulübesinde oturdu.

Fatih Terim ve Hasan Şaş'a küfürlü tezahürat

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.

Sarı-lacivertli taraftalar, özellikle Hasan Şaş aleyhine uzun süre küfürlü tezahüratta bulundu.
Bu arada maç öncesindeki ısınmada sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giden Hasan Şaş'a, Fenerbahçe tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Atılan pet su şişesini yerden alarak suyu içen Hasan Şaş'ın yanına giden Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, kendisini sarı-kırmızılı oyuncuların bulunduğu yarı sahaya gitmesi için uyardı.

Medya mensuplarından büyük ilgi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 297 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 20'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Japonya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve İspanya'dan da gazetecilerin takip ettiği bildirildi.
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