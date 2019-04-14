﻿
Giresunspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR'DA KEMAL KILIÇ İLE YOLLAR AYRILDI

Giresunspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.

115 Okunma

Ligin 29. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a konuk olan ve golsüz beraberlikle sahadan ayrılan yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Kemal Kılıç'ın görevi son buldu.

Giresunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Kemal Kılıç'ın karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldığı belirtildi.

Kemal Kılıç, bu sezon Giresunspor'da yönetim tarafından teknik adamlık görevine getirilen dördüncü isim olmuştu.

Ligin 21. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ilk kez takımın başında sahaya çıkan Kılıç ile Giresunspor, istediği başarılı sonuçları alamadı.

Deneyimli teknik adam, Giresun temsilcisi ile ligde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ETİKETLER #Giresunspor
TFF'den Can Bartu için saygı duruşu kararı
Ankaragücü'nden iki aileye '136 bin TL' bağış
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Ankaragücü, kalecileri ile A Milli takımı besledi!
Gençlerbirliği, Süper Lig'e koşuyor
Dünden bugüne yardım kampanyaları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿