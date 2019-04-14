Gençlerbirliği 10 hafta sonra lider

Başkent ekibi, 41 puan topladığı sezonun ilk yarısını, en yakın rakibi Abalı Denizlispor'dan 5, üçüncü sıradaki Gazişehir Gaziantep'ten ise 10 puan önde zirvede tamamlarken, ikinci yarının ilk haftalarında yaşadığı puan kayıpları sonrası kaptırdığı liderlik koltuğuna tekrar çıkmak için 10 hafta beklemek zorunda kaldı.

Sezonun 2. yarısının ilk maçında Hatayspor'a sahasında 3-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, 41 puanla liderliğini korudu ancak Denizlispor'un Gazişehir Gaziantep'i mağlup etmesinin ardından puan farkı 2'ye düştü.

Ardından 19. haftada Altınordu'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla liderlik koltuğunu, Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Abalı Denizlispor'a kaptırdı.

Ligin 20. haftasında Eskişehirspor'a 3-2, 21. haftasında da Osmanlıspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, ikinci yarıdaki 4 müsabakasını da kaybederek 3. sıraya kadar geriledi.

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41 puanı aşmak için 4 hafta bekledi

Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısının sonunda puan hanesinde yazdırdığı 41 rakamını ancak 4 hafta sonra değiştirebildi.

Sezonun 22. haftasına 3. sırada giren kırmızı-siyahlılar, Tetiş Yapı Elazığspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 44'e çıkardı ancak lider Abalı Denizlispor ile Osmanlıspor da kazandığı için zirvede sıralama değişmedi.

Başkent ekibi, 23. haftada Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla geçerken, zirveyi averaj hesabı belirledi. Ligin zirvesi, 47 puana sahip üç takım Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği şeklinde sıralandı.

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Sözeri gitti, Üzülmez geldi

Başkent ekibinde yönetim, 24. haftada alınan Afjet Afyonspor beraberliği (0-0) sonrasında teknik direktör değişikliğine gitti.

Kırmızı-siyahlı takım, Erkan Sözeri'nin ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına, 25. haftada Altay karşısında çıktı.

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Yeniden ikinci

Osmanlıspor'un 24. haftada Gazişehir Gaziantep'e kaybetmesinin ardından ligin zirvesi, lider Abalı Denizlispor (50) ve ikinci basamakta Gençlerbirliği (48) olarak şekillendi.

Yeni teknik direktörü Üzülmez yönetimindeki ilk maçında Altay'ı 1-0 yenerek puanını 25. haftada 51'e çıkaran kırmızı-siyahlılar, Abalı Denizlispor ile puanını eşitledi ancak averajla ikinci basamakta yer aldı.

Sezonun 26. haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor'u (0-1), Abalı Denizlispor da Afjet Afyonspor'u (1-3) mağlup ederken, 27. haftada kırmızı-siyahlı takım Boluspor ile (1-1), Denizli ekibi de Altay ile (3-3) berabere kaldı.

Başkent ekibi, 28. haftada Giresunspor'u (1-0), Abalı Denizlispor da Adanaspor'u (4-3) yenerek puanını 58'e çıkardı.

Abalı Denizlispor'un 29. haftada sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kalmasıyla kırmızı-siyahlı ekip için yeniden liderlik şansı doğdu.

Balıkesir Baltok'u 1-0 yenerek şansını iyi değerlendiren Gençlerbirliği, puanını 61'e yükselterek 10 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.