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İbrahim Üzülmez: "Bugün sadece sonuç aldık"
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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "BUGÜN SADECE SONUÇ ALDIK"

İbrahim Üzülmez: "Bugün sadece sonuç aldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Artık makas daralıyor.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 'Artık makas daralıyor. Biz bugün sadece sonuç aldık' dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oynanan karşılaşma sonucunda 3 puan alındığını ifade eden Üzülmez, şunları aktardı:

'Bir zor maçı daha geride bıraktık. Son haftalar yaklaştı. Oyuncular psikolojik olarak saha içerisinde etkileniyorlar mı bilemiyorum ama oyun olarak biraz daha saha içerisine iyileştirebiliriz. Tecrübeli bir takıma sahibiz. Bugün karşımızda iyi mücadele eden, dirençli futbol ortaya koyan, iddiası olmamasına rağmen mücadele ortaya koyan bir takım vardı. Bu da takdir edilmesi gereken bir durum. İyi oynamadık ama iyi mücadele ediyoruz. Özellikle savunmaya oyuncularım görevini yerine getirmeye çalışıyorlar. Artık makas daralıyor. Son 5 hafta kaldı. Biz bugün sadece sonuç aldık. Girdiğimiz çok net 2-3 pozisyonumuz var.' 
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