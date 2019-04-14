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Gençlerbirliği 1 gol attı, çok şey aldı!
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GENÇLERBİRLİĞİ 1 GOL ATTI, ÇOK ŞEY ALDI!

Gençlerbirliği 1 gol attı, çok şey aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xxx, Ahmet xx, Halil İbrahim xxx, Yasin xx, Sessegnon xx (Nadir dk. 71 xxx), Nobre xxx (Berat dk. 88 ?), Arnason xx, Stancu x (Deniz dk. 62 xx), Selçuk Şahin xxx, Barış xx, Jailton xx

Yedekler: Taha, Erdem, Matei, Rahmetullah

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Okan xx, Cüneyt xx, Tomislav xx (Kethevoama dk. 88 ?), Doğa xxx, Cumali x (Mehmet dk. 90+2 ?), Furkan xx, Nizamettin xx, Sedat x, Otoo x, A'Beka x

Yedekler: Atilla, Asil, Kağan, Oğuzhan, Serdar

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Nadir (dk. 82 pen.) Gençlerbirliği

Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Yasin, Jailton (Gençlerbirliği), Tomislav, Cumali (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: Ahmet  Oğuz (dk. 90+3) (Gençlerbirliği) 
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