Gençlerbirliği 1 gol attı, çok şey aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xxx, Ahmet xx, Halil İbrahim xxx, Yasin xx, Sessegnon xx (Nadir dk. 71 xxx), Nobre xxx (Berat dk. 88 ?), Arnason xx, Stancu x (Deniz dk. 62 xx), Selçuk Şahin xxx, Barış xx, Jailton xx
Yedekler: Taha, Erdem, Matei, Rahmetullah
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Okan xx, Cüneyt xx, Tomislav xx (Kethevoama dk. 88 ?), Doğa xxx, Cumali x (Mehmet dk. 90+2 ?), Furkan xx, Nizamettin xx, Sedat x, Otoo x, A'Beka x
Yedekler: Atilla, Asil, Kağan, Oğuzhan, Serdar
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Nadir (dk. 82 pen.) Gençlerbirliği
Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Yasin, Jailton (Gençlerbirliği), Tomislav, Cumali (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Ahmet Oğuz (dk. 90+3) (Gençlerbirliği)
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