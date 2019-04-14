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Kayserispor-Ankaragücü maçının ardından
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KAYSERİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇININ ARDINDAN

Kayserispor-Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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İyi oynadıkları maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "3 sezon Hikmet Karaman'ın 3 sene yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Böyle bir hocanın yardımcılığını yapmaktan çok mutluyum. İki oyuncum eksik olmasına rağmen yerinde oynayan oyuncular bizleri utandırmadı.

Bitti denilen Ankaragücü, bitmediği herkese gösterdi. 35 puan olduk. Gelecek hafta Konyaspor'la oynayacağız. Bu başarı yönetim, teknik heyet, futbolcular ve büyük Ankaragücü taraftarınındır. Biz devam edeceğiz. Kayserispor'a ve Hikmet hocama da bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

HİKMET KARAMAN: KOMİK BİR 2'NCİ GOL YEDİK

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maç sonunda yaptığı değerlendirmede, "Maçtan önce, özellikle Lopes ve Atila'nın eksikliği bizim adımıza bir şansızlık. 4 stoperle oynadık. Zaman zaman onlar zaman zaman biz pozisyona giriyorduk. Artem ve Deniz'in kaptığı topla çok güzel bir atağa çıktık. Deniz belki kaleye vursa golü bulacaktık. O topun dönüşünde çok büyük bir bireysel hata yaptık. Kalecimizle birlikte orada 3 kişiyiz ve topa vurdurduk. Şamil'de sakatlanınca orada da oyun düzenimiz bozuldu.

Gol yedikten sonra düzenimiz değişti. 2'inci golü komik şekilde yedik. Bu mağlubiyetin deplasman telafisini yapmak zorundayız. Bir şekilde 0-0'ı değiştirmek zorundaydık. Hafta içi iyi bir şekilde Galatasaray maçına odaklanacağız" diye konuştu.

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