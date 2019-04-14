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Mustafa Kaplan: "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yendik"
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MUSTAFA KAPLAN: "UZUN SÜREDİR YENİLMEYEN KAYSERİSPOR'U YENDİK"

Mustafa Kaplan: "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yendik"

Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u sahasında yendiğimiz için mutluyuz" dedi. 

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u sahasında yendiğimiz için mutluyuz" dedi. 

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Hikmet Hocanın yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Uzun bir süre yenilmeyen Kayserispor'u kendi sahasında yenmek mutluluk verdi. Biz iyi bir aile olduk. İki oyuncumuzun olmamasından sonra oyunda olan arkadaşlarımız da iyi oynadı. Bitti denilen Ankaragücü yaşıyor ve devam ediyor. Biz devam edeceğiz. Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz" dedi.
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Çubukbeyi
14 Nisan 201920:51
Şen olasın Ankaragücü .Seyircisi ve yönetimi ile el ele gönül gönüle birlikte neler olabileceğini dost da düşmana gösterdiniz.Altay Bayındıra da ,Doğum günün kutlu olsun.ALLAH (c.c) nazardan saklasın.Ankaranın uyanışı arkası gelir hedef 2023 Süper lig Şampiyonluğu.Selamlar
2
irfan
14 Nisan 201920:03
hepinize helal olsun baskan topçu hoca taraftar. çok diri oy.nadık. kondusyonda superdi. boyd un 3 kayserili topçu kaleciyide katarsak 4 topçu arasından vuruşu akıl dolu idi.
1
Serdar06
14 Nisan 201918:34
Öncelikle takımı ve Mustafa Hocayı tebrik etmek gerekir.İyi oynadılar.Pazdan ve Dje dje mükemmel oynadı.Bana göre şu an Türkiyede en iyi stoper Pazdandır.Defansa duvar ördü.Pinto da çok iyiydi.Bu Pintoyu sol ben değil de sol açık oynatmak gerek.Kayseri defansını dağıttı.Hocam bitti denen takımı yaşatıyor diyorsun da öyle değil.Elindeki kadro Kayserinin Malatyanın Alanyanın Antalyanın kadrosundan üstün bunu bir lütfen.Öyle açıklama yap.Bu kadroyu kurmak için gerekli maddi desteği sağlayan büyüklerimize de teşekkürler.Son olarak Saatten ve Aydının kondisyonu çok kötü.Hiç mücadele etmiyorlar.Koşacak güçleri yok.Bunlara artık şans verilmemeli.Gençlere şans verilebilir.Mehmet Sen gibi.
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