Mustafa Kaplan: "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yendik"

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Serdar06

14 Nisan 201918:34

Öncelikle takımı ve Mustafa Hocayı tebrik etmek gerekir.İyi oynadılar.Pazdan ve Dje dje mükemmel oynadı.Bana göre şu an Türkiyede en iyi stoper Pazdandır.Defansa duvar ördü.Pinto da çok iyiydi.Bu Pintoyu sol ben değil de sol açık oynatmak gerek.Kayseri defansını dağıttı.Hocam bitti denen takımı yaşatıyor diyorsun da öyle değil.Elindeki kadro Kayserinin Malatyanın Alanyanın Antalyanın kadrosundan üstün bunu bir lütfen.Öyle açıklama yap.Bu kadroyu kurmak için gerekli maddi desteği sağlayan büyüklerimize de teşekkürler.Son olarak Saatten ve Aydının kondisyonu çok kötü.Hiç mücadele etmiyorlar.Koşacak güçleri yok.Bunlara artık şans verilmemeli.Gençlere şans verilebilir.Mehmet Sen gibi.