Mustafa Kaplan: "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yendik"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u sahasında yendiğimiz için mutluyuz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Hikmet Hocanın yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Uzun bir süre yenilmeyen Kayserispor'u kendi sahasında yenmek mutluluk verdi. Biz iyi bir aile olduk. İki oyuncumuzun olmamasından sonra oyunda olan arkadaşlarımız da iyi oynadı. Bitti denilen Ankaragücü yaşıyor ve devam ediyor. Biz devam edeceğiz. Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz" dedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.