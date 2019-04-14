Ankaragücü'nün Kayseri vurgunu: 0-2

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkent ekibine 3 puanı getiren golleri 77. dakikada Boyd, 90+6. dakikada da İlhan Parlak attı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.
Bu sonucn ardından Kayserispor,36 puanda kalırken, MKE Ankaragücü ise puanını 35'e yükseltti.
İlk Yarı
17. dakikada Deniz Türüç'ün pasında hareketlenen Chery'nin, ceza yayı önünden kaleye sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.
29. dakikada MKE Ankaragücü atağında Sadaev'in şık pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza alanına giren Pinto'nun şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
43. dakikada sağ kanttan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moulin'in pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.
İkinci Yarı
65. dakikada Moulin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direğe hareketlenen Sedat Ağçay'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Lung son anda kurtardı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Kitsiou'nun ortasında arka direğe koşu yapan Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
GOL 77. dakikada Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden Kitsiou'nun uzun pasına koşu yapan Boyd, kalesini terk eden Lung ile Levent Gülen arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendirerek araya girip topa ayak koydu. Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90. dakikada Kayserispor atağında Hasan Hüseyin Acar'ın indirdiği pasta ceza yayı önünde topla buluşan Chery'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
GOL 90+6. dakikada Boyd'un taç atışında topu alarak ceza alanına giren Aydın Karabulut'un pasında, altıpas önünde uygun durumda topla buluşan İlhan Parlak, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.
Karşılaşma konuk ekip MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher (Dk. 63 Kravets), Şamil Çinaz (Dk. 73 Mert Özyıldırım), Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 82 Bilal Başacıkoğlu), Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Moulin (Dk. 82 Aydın Karabulut), Sedat Ağçay (Dk. 73 Moke), Sacko, Boyd, Sadaev (Dk. 53 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 77 Boyd, Dk. 90+6 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 90+2 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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