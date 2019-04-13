Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya'yla paylaşıyordu.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rıza Kayaalp'i şampiyonluk maçında yalnız bırakmadı.

Müsabakayı yerinden izleyen Kasapoğlu, şampiyon sporcuyu karşılaşmadan sonra tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rıza Kayaalp'e madalya töreninde altın madalyasını, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti.