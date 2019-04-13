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Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçına doğru
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GENÇLERBİRLİĞİ - BALIKESİRSPOR MAÇINA DOĞRU

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Orhan Kemal Erkılıç, Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçı öncesinde Klasspor TV'de "Maça Doğru" programında buluşacak.

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Spor Toto 1. Lig’de ligin düğümünün çözüleceği haftalara doğru ilerliyoruz.

Ligde 59 durumda bulunan Denizlispor’un kendi evinde Boluspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından bütün gözler, liderliği kapmak isteyen Gençlerbirliği’ne çevrildi.

Gençlerbirliği’nin Eryaman Stadyumu’nda Balıkesirspor’u ağırlayacağı bu kritik maç öncesinde, Klasspor TV’de bu kritik karşılaşmanın nabzı tutulacak.

Maçtan saatler önce Eryaman Stadyumu’na gidecek olan Klasspor ekibi, Gençlerbirliği – Balıkesirspor Baltok karşılaşması öncesinde Klasspor TV üzerinden canlı yayın yaparak müsabaka öncesinde kadroyu ve son dakika bilgileri yorumlayacak.

Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı öncesinde Klasspor TV’de başlayacak olan “Maça doğru” programı, saat 15.00’te başlayacak.

Bu programda, Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Orhan Kemal Erkılıç, bu kritik müsabaka öncesinde kadroları ve son dakika bilgileri yorumlayacak.

Bizi izlemeye devam edin.

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