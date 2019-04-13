Kayserispor - Ankaragücü maçına doğru

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Kayserispor – Ankaragücü karşılaşması, yarın saat 13.30’da başlayacak.

Yeni dönemde farklı bir yayın anlayışı ile izleyicilerin ve okuyucuların karşısına çıkmaya hazırlanan Klasspor, Kayseri’de oynanacak bu maç öncesinde Klasspor TV’nin youtube kanalı üzerinden canlı yayın yaparak maçla ilgili son dakika bilgileri verecek ve konuklar ile maç öncesi değerlendirmeler yapılacak.

"Maça doğru" başlayacak

Maç öncesinde son dakika bilgilerin ve kadroların yorumlanacağı bu önemli programda, Duayen Gazeteci Meriç Enercan ve Klasspor Haber Müdürü Ahmet Sülak yorumları ile maç öncesi gündemin nabzını tutacak.

Saat 12.30’da başlaması planlanan, ‘Maça doğru’ program, Klasspor’un Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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