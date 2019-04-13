﻿
Kayserispor - Ankaragücü maçına doğru
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINA DOĞRU

Duayen Gazeteci Meriç Enercan ve Klasspor Haber Müdürü Ahmet Sülak, Kayserispor- Ankaragücü maçı öncesinde yorumları ile Klasspor TV'de karşılaşma öncesi gündemin nabzını tutacak.

484 Okunma

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Kayserispor – Ankaragücü karşılaşması, yarın saat 13.30’da başlayacak.

Yeni dönemde farklı bir yayın anlayışı ile izleyicilerin ve okuyucuların karşısına çıkmaya hazırlanan Klasspor, Kayseri’de oynanacak bu maç öncesinde Klasspor TV’nin youtube kanalı üzerinden canlı yayın yaparak maçla ilgili son dakika bilgileri verecek ve konuklar ile maç öncesi değerlendirmeler yapılacak.

"Maça doğru" başlayacak

Maç öncesinde son dakika bilgilerin ve kadroların yorumlanacağı bu önemli programda, Duayen Gazeteci Meriç Enercan ve Klasspor Haber Müdürü Ahmet Sülak yorumları ile maç öncesi gündemin nabzını tutacak.

Saat 12.30’da başlaması planlanan, ‘Maça doğru’ program, Klasspor’un Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Bizi izlemeye devam edin.

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Ankaragücü ile Kayserispor 34. randevuda
3
Mustafa Kaplan'ın galibiyet planı hazır
Tartışmalı hakem, yine Ankaragücü maçında
Taraftar gruplarından başsağlığı mesajı
Spor camiasından Can Bartu için başsağlığı mesajları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿