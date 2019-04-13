﻿
Juventus şampiyonluk turunu erteledi
﻿
Site İçi Arama
﻿

JUVENTUS ŞAMPİYONLUK TURUNU ERTELEDİ

Juventus şampiyonluk turunu erteledi

SPAL'a 2-1 yenilen Juventus, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemek için Napoli'nin maçından gelecek sonucu bekleyecek.

199 Okunma

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) SPAL'a 2-1 yenilen Juventus, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti.

Serie A'nın 32. haftasına en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önünde lider başlayan Juventus, 16. sıradaki SPAL'a konuk oldu.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Juventus, 30. dakikada Kean'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fakat SPAL, 49. dakikada Bonifazi ve 74. dakikada Floccari'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SPAL puanını 35'e çıkarırken, şampiyonluğu garantilemek için beraberliğin yettiği Juventus ise 84 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, Pazar günü Chievo ile deplasmanda karşılaşacak Napoli'nin maçı kazanamaması halinde, arka arkaya 8. şampiyonluğuna ulaşacak.

 
ETİKETLER
Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu
Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçına doğru
Kayserispor - Ankaragücü maçına doğru
Ankaragücü ile Kayserispor 34. randevuda
Hacettepe - Samsunspor maçının ardından
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿