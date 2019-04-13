Hacettepe ile Samsunspor, Etimesgut'ta yenişemedi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Etimesgut Belediye Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Ahmet Şimşek xx, Baran Eraslan xx
Hacettepe: Numan Soysal x, Berat Aydoğdu xx, Furkan Ünsal x (İlker Karakaş dk. 81 x), Mustafa Seyhan xx, Ali Karadağ xx, Mert Bayındır xx, Muhammed Barutçu x (Furkan Temir dk. 58 x), Eren Bektaş xx, Ali Daşdemir x (İhsan Küçük dk. 69 x), Tuğrul Başkan xxx, Serdarcan Eralp xx
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın x, Aytaç Sulu x, Cenk Kaplan x, Erhan Kartal x, İshak Doğan x (Onur Eriş dk. 46 x) Savaş Yılmaz x (Abdülkadir Özgen dk. 46 xxx), Oğuz Gürbulak x, Ramazan Çevik x, Yılmaz Özeren x, Samat Asatekin x, Bahattin Köse x (Erkam dk. 90 ?)
Goller: Tuğrul (dk. 45), İlker Karakaş (dk. 90+5) (Hacettepe), Abdülkadir (dk. 58), (dk. 77 pen.) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Ali Daşdemir, Serdercan, Eren Bektaş, Ali Karadağ, İhsan Küçük, İlker (Hacettepe), İshak, Oğuz, Ramazan
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.