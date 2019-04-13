﻿
Hacettepe ile Samsunspor, Etimesgut'ta yenişemedi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HACETTEPE İLE SAMSUNSPOR, ETİMESGUT'TA YENİŞEMEDİ!

Hacettepe ile Samsunspor, Etimesgut'ta yenişemedi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Hacettepe, kendi evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

419 Okunma

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Etimesgut Belediye Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Ahmet Şimşek xx, Baran Eraslan xx

Hacettepe: Numan Soysal x, Berat Aydoğdu xx, Furkan Ünsal x (İlker Karakaş dk. 81 x), Mustafa Seyhan xx, Ali Karadağ xx, Mert Bayındır xx, Muhammed Barutçu x (Furkan Temir dk. 58 x), Eren Bektaş xx, Ali Daşdemir x (İhsan Küçük dk. 69 x), Tuğrul Başkan xxx, Serdarcan Eralp xx

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın x, Aytaç Sulu x, Cenk Kaplan x, Erhan Kartal x, İshak Doğan x (Onur Eriş dk. 46 x) Savaş Yılmaz x (Abdülkadir Özgen dk. 46 xxx), Oğuz Gürbulak x, Ramazan Çevik x, Yılmaz Özeren x, Samat Asatekin x, Bahattin Köse x (Erkam dk. 90 ?)

Goller: Tuğrul (dk. 45), İlker Karakaş (dk. 90+5) (Hacettepe), Abdülkadir (dk. 58), (dk. 77 pen.) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Ali Daşdemir, Serdercan, Eren Bektaş, Ali Karadağ, İhsan Küçük, İlker (Hacettepe), İshak, Oğuz, Ramazan 
Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu
Gençlerbirliği - Balıkesirspor maçına doğru
Kayserispor - Ankaragücü maçına doğru
Ankaragücü ile Kayserispor 34. randevuda
Hacettepe - Samsunspor maçının ardından
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿