Hatayspor'un zirve takibi sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Hatayspor evinde Afjet Afyonspor'u konuk etti. Hatay temsilcisi sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.
Hatayspor'un golleri 65. dakikada Yusuf Abdioğlu ve 74. dakikada Hamza Gür'den geldi.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 54'e çıkardı, Afjet Afyonspor ise 25 puanda kaldı.
Afjet Afyonspor'da 37. dakikada Oltan Karakullukçu kırmızı kart gördü.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cemal Bingül, Erkan Akbulut
Hatayspor: Akın Alkan, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 83 Soner Örnek), Bakary Nimaga, Sadi Karaduman (Dk. 63 Hamza Gür), Yusuf Abdioğlu, Tom (Dk. 56 Selim Ilgaz), Caner Hüseyin Bağ
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Türker Topbaş, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 61 Nazmi Candoğan), Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Cenk Güvenç, Uğur Akdemir (Dk. 78 Enes Ata), Emre Öztürk, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş (Dk. 70 Bajram Ajeti)
Goller: Dk. 65 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Hamza Gür (Hatayspor)
Kırmızı Kart: Dk. 37 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Cenk Güvenç, Dk. 45 Onur Toprak (Afjet Afyonspor), Dk. 26 Mesut Çaytemel (Hatayspor)
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