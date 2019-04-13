Abdülkadir Ömür: "Bir aile olduk"

Spor Toto Süper Lig’in 28'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor’u Abdülkadir Ömür’ün attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdülkadir Ömür, Bursaspor deplasmanında kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bursaspor açısından zor bir maçın olduğunu dile getiren genç oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorlar, bizim de seri galibiyetler aldığımız bir zaman. İyi oynayarak kazanıyoruz. İlk yarı biraz kötüydük, tutuktuk ancak ikinci yarı toparlandık. Gol attığım için mutluyum. Gol atmaktan daha çok takımın kazanması önemli, bir aile olduk. Trabzonspor’u daha iyi yerlere getirebilmek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta da Evkur Yeni Malatyaspor maçı var, ardından derbiye çıkacağız. İyi bir Trabzonspor izlettirmek için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

"Penaltı olduğundan emindim"

Penaltı pozisyonuna ilişkin de konuşan Abdülkadir Ömür, maçın hakemi Bülent Yıldırım ile olan diyaloğunu da anlatarak, “Penaltı pozisyonundan çok emindim. ‘Hocam gerçekten ayağıma bastı, ben kendimi yere atmam’ dedim. Acı çekmiştim. Ayağımda da izi var, o da ‘Tamam Abdülkadir zaten bakıyorlar’ dedi. Penaltı olduğundan emindim. Penaltıyı atsaydık daha güzel olacaktı ama 1-0'da bizim için güzel bir skor" ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre oynayamadığını ve sakatlıktan döndüğünü ifade eden genç oyuncu, önceliğinin ise Trabzonspor’un başarısı olduğunu, transfer konularının ise sezon bittikten sonra konuşulacak konular olduğunu sözlerine ekledi.