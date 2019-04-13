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Fenerbahçe derbi performansına güveniyor
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FENERBAHÇE DERBİ PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maç öncesi, son yıllarda derbilerdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

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Ülker Stadı'nda rakibini konuk edecek Fenerbahçe, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu.

Söz konusu dönemde Süper Lig'de 27 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 21'ini kaybetmedi. Bu 27 derbide 10 galibiyet, 11 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 13 lig derbisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 sezonda 14 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 14 maçta sadece 3 defa yenildi.

Galatasaray'a 4,5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 4,5 yıldır maç kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 8 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu derbilerde 3 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 8 derbide 3 gol yedi

Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 8 derbide sadece 3 gol yedi.

Bu 8 derbinin 6'sında sarı-lacivertli takım kalesini gole kapamayı başardı.

Söz konusu 4,5 yıllık süreçte Galatasaray, Olcan Adın, Ryan Donk ve Martin Linnes'le Fenerbahçe'ye gol atabildi.

 
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