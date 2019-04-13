Dev rekabette 389. randevu

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 388 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 119 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 534 gole, Galatasaray 484 golle karşılık verdi.
Ligde 124. sınav
Fenerbahçe ile Galatasaray, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 123 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 40 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 156, sarı-kırmızılılar ise 118 gol kaydetti.
Son 10 resmi maç
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
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