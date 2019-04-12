Bursaspor’da ilk maçına çıkan teknik direktör Mesut Bakkal, istatistiklerin tümünde önde olduklarını belirterek, “3 gün oldu çalışalı, oyuncularımız mücadele anlamında inanılmaz güzel bir tepki verdi. 10 tane korner atmış, 35 kez ceza sahasında topa buluşmuşuz. Bu maçın sonucu bu değil. Oyuncularıma da söyledim, ‘Siz böyle oynayın, bu işin içerisinden çıkarız’ dedim. İyi niyetli bir takım var sahada. Özellikle üçüncü bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maçı çevirebilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Yarından itibaren diğer maça hazırlanacağız, iyi olacağı inancındayım. En azından üzülen bir takım var, bu da bize iyi olarak dönecektir” diye konuştu.

Ünal Karaman: İkinci yarı daha etkiliydik

Bursa deplasmanından galibiyetle dönen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, ilk yarıda diledikleri oyunu sahaya ortaya koyamadıklarına dikkat çekerek, “İlk yarı Bursaspor bize top oynatmadı. Bursaspor’un oyun etkinliği daha fazlaydı. İkinci yarı daha fazla etkiliydik, daha fazla pozisyon üreten ve topa sahip bir takımdık.

Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor’u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici. Ligde her takımın kendince hedefi var. Biz de UEFA’yı zorluyoruz, alt tarafta ise matematik olarak hiçbir takım düşmüş değil. Ligin sonlarına geldiğimiz şu ortam içinde oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynanacak. Galibiyetten ötürü son derece memnunum. Bursaspor’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.