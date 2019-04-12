﻿
Çankaya Üniversitesi'nde kupa sevinci
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ'NDE KUPA SEVİNCİ

Çankaya Üniversitesi'nde kupa sevinci

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı 4 hafta önce garantileyen Çankaya Üniversitesi, Urla Belediyesi'ni 71-59 yenerek şampiyonluk kupasını aldı.

270 Okunma

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Çankaya Üniversitesi kupasını aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı 4 hafta önce garantileyen Çankaya Üniversitesi, 1. Lig'de normal sezonun son maçında başkentte Urla Belediyesi'ni konuk etti.

Arı Koleji Olimpik Spor Salonu'nda oynanan 30. hafta maçında Çankaya Üniversitesi, Urla Belediyesi'ni 71-59 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Çankaya Üniversitesi basketbolcuları, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşarken, şampiyon ekibe kupa ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Çağrı Özek, "Yeni rekabetler bizi bekliyor, çok çalışacağız." dedi.

Sezonda her maçın birbirinden zor geçtiğini ifade eden Özek, "Çok geniş bir kadromuz yoktu. Kızlar çok büyük mücadele gösterdi ve çok inandı. Çok mutluyuz." diye konuştu.

 
ETİKETLER
Özköylü: "Play-off yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz"
Osmanlıspor, 90'da teslim oldu!
Mustafa Kaplan'ın galibiyet planı hazır
Tartışmalı hakem, yine Ankaragücü maçında
Başkan Yavaş, şampiyon güreşçilerimizi ağırladı
Hentbolda yarı final heyecanı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿