Çankaya Üniversitesi'nde kupa sevinci

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Çankaya Üniversitesi kupasını aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı 4 hafta önce garantileyen Çankaya Üniversitesi, 1. Lig'de normal sezonun son maçında başkentte Urla Belediyesi'ni konuk etti.

Arı Koleji Olimpik Spor Salonu'nda oynanan 30. hafta maçında Çankaya Üniversitesi, Urla Belediyesi'ni 71-59 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Çankaya Üniversitesi basketbolcuları, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşarken, şampiyon ekibe kupa ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Çağrı Özek, "Yeni rekabetler bizi bekliyor, çok çalışacağız." dedi.

Sezonda her maçın birbirinden zor geçtiğini ifade eden Özek, "Çok geniş bir kadromuz yoktu. Kızlar çok büyük mücadele gösterdi ve çok inandı. Çok mutluyuz." diye konuştu.