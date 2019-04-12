Özköylü: "Play-off yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz"

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özköylü mücadelenin genelinde dengeli bir oyun olduğunu vurgulayarak, “Maçın sonuna kadar dengeli giden ve iyi mücadele eden iki takımın maçıydı. Başlangıcımız iyiydi. İlk yarı istediklerimizi gayet iyi yaptık. İkinci yarı topu önde tutmamız gerekiyordu. Top kayıpları yapmamız bizim adımıza sıkıntı oldu. Kaptırdığımız toplarla tehlike yedik. Golün 90’da olması büyük talihsizlik. O dakikadan sonra geri dönüş şansın yok. Böyle bir maçta bu dakikada gol yiyerek mağlup olmak bizi üzdü. En kötü beraberlik alabileceğimiz bir maçtı” şeklinde konuştu.
"Play-off yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz”
Spor Toto 1. Lig’de Play-off iddialarını sonuna kadar sürdürmek istediklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, “Pozisyon üretememe ve sonradan girenlerin yeterli katkı yapamaması eksi olan tarafımızdı. İstanbulspor oynamaya çalışan ne yaptığını bilen kaliteli bir takım. İlk 6 için en güçlü adaylardan olmaya devam edeceğiz. İnşallah Play-off yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.
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