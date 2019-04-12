Osmanlıspor, 90'da teslim oldu!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 90'ıncı dakikada Halil Çolak'ın attığı golle rakibini 1-0 yendi.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36'ya yükseltirken, zirve yarışında yara alan Osmanlıspor ise 51 puanda kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Metin
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 77 Bauque), Muhammed Demirci (Dk. 62 Cajic), Ali Dere (Dk. 86 İbrahim Halil Çolak), İbrahim Yılmaz
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ayuk (Dk. 72 Lumanza), Mathew, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 77 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Magaye (Dk. 85 Mertan Caner Öztürk)
Gol: Dk. 90 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 60 Ali Dere (İstanbulspor)
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