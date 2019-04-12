Mustafa Kaplan'ın galibiyet planı hazır

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın ardından 32 puana ulaşan Ankaragücü, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bitirdi.

Son çalışmalarını dün itibariyle Beştepe Tesisleri’nde yapan sarı-lacivertli takım, bugün Kayseri’ye karayolu ile giderek maç öncesi kampının yapacağı otele yerleşti.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankaragücü’nde 1-1 biten Fenerbahçe maçında gördüğü kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Arjantinli orta saha oyuncusu Hactor Canteros ve Jamaikalı golcü Dever Orgill haricinde eksik bulunmuyor.

Mustafa Kaplan, özel görevler verdi

Bu iki oyuncunun yokluğunda hafta içinde yapılan taktik çalışmalarda, o bölgelerde oynayacak oyuncularla toplantı yapan teknik patron Mustafa Kaplan, bu isimlere özel görevler verdi.

Özellikle orta saha ve forvet oyuncuları ile özel toplantılar gerçekleştirerek maçın sıralamadaki değerini anlatan Mustafa Kaplan, bu isimlere bu karşılaşmadan alınacak 3 puanın önemini vurguladığı öğrenildi.

Orta sahada görev alma ihtimali olan Djedje, Moke, Sedat ve onların önünde oynayan Moulin ve Scarione ile görüşen Mustafa Kaplan, bu maçta hazır olmalarını isteyerek karşılaşma devam ederken hamlelerini kendilerinden yana kullanacağını vurguladı.

Orgill’in yokluğunda forvet bölgesinde görev alabilen Sadaev ve İlhan Parlak ile de konuşan Mustafa Kaplan, bu iki isme güvendiğini belirterek gol yollarında neler yapacaklarını bire bir konuşarak anlattığı ifade edildi.

Scarione riske edilmeyecek

Öte yandan, hafta içinde yapılan taktik antrenman sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Scarione’nin MR’ının çekildiği ve çok ciddi bir sorunu olmadığı açıklandı. Orta saha oyuncusu Scarione’nin Kayseri’ye götürüldüğü ancak maçta riske atılmayacağı tahmin ediliyor.

22 kişilik kadro ile Kayseri’ye giden Ankaragücü’nde genç oyuncular stoper Kaan Uykur ve orta saha Ender Aygören de kafilede yer aldı.

Mutlak 3 puan parolası çıkılacak Kayserispor karşılaşmasında, Ankaragücü’nün muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Altay Bayındır – Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto – Djedje, Sedat (K) – Sacko, Moulin, Boyd - Sadaev