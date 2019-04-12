Tartışmalı hakem, yine Ankaragücü maçında

Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanacak Kayserispor – Ankaragücü maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya yönetecek.

39 yaşındaki Halis Özkahya, sezonun ikinci yarısı itibariyle Ankaragücü’nün 3. maçında düdük çalmış olacak. Deneyimli hakem, 77 günde 3. kez sarı-lacivertli takımın maçında görev alacak. Halis Özkahya’nın yönettiği iki maçta ise enteresan pozisyonlar yaşanmış ve VAR kararlarının etkili olduğu sonuçlar ortaya çıkmıştı.

19. haftada oynanan ve Eryaman Stadyumu’nun açılış maçı olan Alanyaspor’un Ankaragücü’nü 2-0 yendiği karşılaşmayı yöneten Halis Özkahya, bu müsabakada VAR’a gidip sarı-lacivertli ekip aleyhine penaltı kararı vermişti. Maçın henüz başında çalınan bu penaltı kararı, maçın gidişatını etkilemiş ve Ankaragücü maçı kaybetmesinde önemli bir rol oynamıştı.

22. haftada Akhisarspor deplasmanına giden Ankaragücü, bu karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı. 0-0 biten karşılaşmada, enteresan pozisyonlar meydana gelmiş ve maçın hakemi Halis Özkahya, kritik dakikalarda iki kere VAR’a giderek çarpıcı kararlara imza atmıştı.

Akhisar maçının son dakikalarında 2 kere VAR’a danışan Hakem Halis Özkahya, Ankaragücü’nde İlhan Parlak’ın attığı golü, topun elle kontrol edildiği gerekçesiyle iptal etmişti ve son saniyelerde oluşan pozisyonda ceza alanı içinde Başkent ekibinin savunma oyuncusu Pazdan’ın eline top çarptıktan sonra penaltı kararı vermemişti.

Bu hafta sonu Halis Özkahya’nın yöneteceği, Kayserispor – Ankaragücü karşılaşması ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu oynanacak ve Pazar günü saat 13.30’da başlayacak.