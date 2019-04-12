ASKİ Spor Kulübü Güreşçileri, Romanya’nın Başkent'i Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

Türkiye 3 altın,1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanırken, topladığı 156 puanla takım halinde ikinci oldu. Şampiyonada Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu Güreşçiler, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir rekora da imza attı.

Yurda dönen şampiyon güreşçileri ilk kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Başkan Yavaş, makamında ağırladığı ASKİ Sporlu Güreşçileri ve yöneticileri tek tek tebrik etti.

TAHA AKGÜL 7. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek, 7. kez Avrupa şampiyonu unvanını 125 kiloda Taha Akgül aldı.

70 kiloda Mustafa Kaya ve 57 kiloda Süleyman Atlı altın madalya kazanırken, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya ile Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. ASKİ Spor Kulübü güreşçileri 3 ayrı sıklette altın madalya kazanırken, İbrahim Bölükbaşı da Avrupa beşincisi oldu.

ŞAMPİYONLARA ANKARA’DA MUHTEŞEM KARŞILAMA

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Bayrağı'nı göndere çektiren ASKİ Sporlu Güreşçiler, Romanya dönüşü Ankara Esenboğa Havaalanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Foto Albümü Başkan Yavaş, şampiyon güreşçilerimizi ağırladı 13 FOTO

Vatandaşlar, ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve yakınları tarafından alkışlarla ve çiçeklerle karşılanan şampiyonlar, duygularını şu sözlerle anlattı:

ASKİ Spor Güreş Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar:

“Güreşçilerimiz bir tarih yazdı. İstiklal Marşımızı okutmak, bütün dünyaya dinletmek, bu başarıları sporcularımızla beraber tüm Türkiye halkına hediye etmek ve altın madalyaları özellikle Ankara’ya getirmek bizim için çok önemliydi. 2020 için yine iddialı konuşuyorum. Taha Akgül bizim tek Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz ama Allah nasip ederse biz bunu 3’lere, 4’lere çıkartacağız. Yine İstiklal Marşımızı okutacağız ve altın madalyayı hem ülkemize hem de Büyükşehir Belediyemize getirip hediye edeceğiz.”

Serbest güreş alanında 7. Kez Avrupa şampiyonluğu elde ederek bir rekora imza atan Taha Akgül:

“Tarihi bir şampiyonaydı. Özellikle 10 sıklette 7 madalya çok büyük bir başarı. Final müsabakasında son Dünya Şampiyonu rakibimi 7-0 güzel bir skorla yenmem de ekstra bir özgüven ve motivasyon oldu. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim başarımızdaki en büyük temel neden, sürekli ve disiplinli bir şekilde çalışmamız. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.”

ASKİ Sporlu Avrupa Şampiyonu Mustafa Kaya:

“Takım halinde çok başarılı bir şekilde mücadele ettik ve tarihi bir rekorla ülkemize döndük. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün payı çok büyük. Bu yolda bizlere emek veren, inanan herkese çok teşekkürler.”

57 kiloda altın madalyanın sahibi olan Süleyman Atlı:

“Türkiye kafilesi olarak destansı bir başarıya imza attık. Bizi destekleyen Milli Takım ve Kulüp antrenörlerine ve dualarını esirgemeyen tüm Türk Halkı’na çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki hedeflerimizle Dünya ve Olimpiyat Şampiyonası’nda da altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.”

65 kiloda Avrupa ikinciliği kazanan Selahattin Kılıçsallayan:

“Geçen yıl Avrupa üçüncüsü olmuştum. Bu yıl Avrupa ikincisi oldum. Seneye hedefim şampiyonluk. 2020 Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. İnşallah bu yolda Kazakistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda 2020 Olimpiyatlarının vizesini alıp, ülkemizi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü’nü en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

Foto Albümü Başkan Yavaş, şampiyon güreşçilerimizi ağırladı 13 FOTO

BAŞKAN YAVAŞ’TAN SPORCULARA PASTALI KUTLAMA

ASKİ Sporlu Şampiyonlarını makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, güreşçilerle birlikte kutlama pastası kesti.

ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu, Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç’in de yer aldığı ziyarette tüm güreşçiler ve yöneticilerle sohbet eden Başkan Yavaş, “Hepinizi tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabarttınız. Bizim sizin üzerinizde henüz bir emeğimiz yok. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Spora olan ilginin ve sevginin çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğinin de altını çizen Başkan Yavaş, “Biz Ankara’da en az 1,5 milyon kişiye 7’den 70’e spor yaptırmak amacındayız. İnsanlar her yerde spor yapabilmeli. Onun için spor yapabilecek yerleri çoğaltmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Milli Takım Forması ve Türk Bayrağının hediye edildiği Başkan Yavaş, ASKİ Sporlu Güreşçiler ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.