Dörtlü Final hasreti sona erer mi?

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren Anadolu Efes, yenilediği kadrosuyla bu sezon oldukça iyi bir grafik çizdi.

30 maçlık normal sezonda 20 galibiyet alarak rekorunu kıran temsilcimiz, en son 2001 yılında yine Ergin Ataman yönetiminde Dörtlü Final'de yer almıştı.

Lacivert-beyazlılar, daha sonra oynadığı 5 çeyrek final serisinde de elenmekten kurtulamadı.

2005 yılında Oktay Mahmuti yönetimindeki Efes, çeyrek finalde Obradovic’in Panathinaikos’u ile eşleşti.

Maçta tam 57 serbest atış kullanan Yunan ekibi, seride 1-0 öne geçti.

İstanbul’daki maçta Solomon önderliğinde kazanıp seriyi tekrar Atina'ya taşıyan lacivert beyazlılar, son maçı 84-76 kaybedip elendi.

2006’da ise Efes’in karşısında Ettore Messinalı CSKA Moskova vardı.

Temsilcimiz karşısında turu 2-0 geçen Rus ekibi, finalde Maccabi’yi yenip şampiyon oldu.

Anadolu Efes, bir sonraki çeyrek final macerasını ise 2013 yılında yaşadı.

Farmar ve Vujacicli kadrosuyla iyi bir sezon geçiren lacivert beyazlılar, bu kez de son şampiyon Olympiakos ile eşleşti.

Deplasmanda ilk 2 karşılaşmayı kaybeden temsilcimiz, İstanbul’da heyecan dolu 2 maçta rakibini yenip seriyi 5’inci maça, Pire’ye taşıdı.

Yunanistan'da mücadelenin son çeyreğinde çözülen Efes, bir kez daha Dörtlü Final’in kapısından döndü.

2015 yılında Ivkovic yönetimindeki Efes’in karşısına Real Madrid çıktı.

Temsilcimiz, oyun olarak rakibini çok zorlasa da seriyi 3-1 kaybetti.

Son çeyrek final tecrübesini ise 2017’de yaşayan lacivert beyazlılar, bir kez daha Olympiakos’un karşısındaydı.

Rakibini Atina’da yenip saha avantajını alan Perasovicli Efes, İstanbul’da kazanıp Dörtlü Final biletini alacağı maçta Spanoulis’i durduramadı.

Seriyi 5’inci maça ve kendi sahasına taşıyan Pire ekibi, bir kez daha 3-2 ile turu geçen taraf oldu.

Yıllardır acı deneyimler yaşayan Efes, bu sezon Ergin Ataman yönetiminde eski günlerinden esintiler sundu ve ilk kez saha avantajı yakaladı.

Larkin önderliğinde sezonun son bölümünde form tutan temsilcimiz, Barcelona karşısında bu kez serinin favorisi konumunda.